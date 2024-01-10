Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletleri kapış kapış gitti
Ünlü stand-upçı Cem Yılmaz, 4 yıl aradan sonra gösterileriyle sahnelere dönüyor. Gösterinin biletleri bugün öğle saatlerinde satışa çıkmıştı. Ancak kısa sürede biletler tükendi. Forumlarda ve sosyal medyada paylaşılanlara göre, Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletleri karaborsaya bile düştü.
Cem Yılmaz’ın uzun bir aradan sonra tekrar sahneye dönmesi hayranlarını heyecanlandırmışa benziyor. Zira "CMYLMZ – Diamond – Elite – Platinum – Plus" adlı yeni gösterinin biletleri bugün (10 Ocak) saat 12.00'de satışa sunulmuştu. Ancak biletler satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükendi.
İstanbul Türker İnanoğlu Maslak Show Center sahnesinde 16 Mart – 27 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan 6 akşamlık gösterinin 3 kademeden oluşan biletlerinin VIP fiyatı ise 4 bin 400 TL olarak açıklandı.
Öte yandan, forumlarda ve sosyal medya platformlarındaki paylaşımlara bakacak olursa, biletlerin karaborsaya düştüğü görülüyor. Karaborsada bin ila 2 bin TL gibi fiyatlara satıldığı iddiaları gündemde. Biletlerin normal fiyatları ise 95 TL ile 170 TL arasında.
CEM YILMAZ GÖSTERİYİ TAKİPÇİLERİNE DUYURDU
Cem Yılmaz, 6 Aralık'ta yeni gösterisinin tanıtım afişini paylaşmıştı. Ünlü şovmen dün ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 7 Şubat'ta başlayacak gösterisinin biletlerinin satışa çıkacağını takipçilerine duyurdu.
Bugün saat 12.00'de ise biletler satışa çıktı ve biletlerin satıldığı platformda yoğunluk oluştu. Sadece 1 saat içinde tüm biletler tükendi.
Gösteri, 7-8-13-20-21 Şubat Zorlu Center Turkcell Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.
Ünlü stand-upçının bir önceki gösterisi "CMYLZ Diamond Elite Platinum Plus" Mart 2019’da satışa çıkmıştı. Bilet fiyatları ise 372 TL ile bin TL arasındaydı. 2020 yılında ise gösterinin bilet fiyatlarının 3 bin 600 TL'ye çıktığı yönündeki haberleri Yılmaz yalanlamıştı.
Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından mart ayı biletlerinin satışa sunulacağını paylaştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi