Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletleri kapış kapış gitti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ünlü stand-upçı Cem Yılmaz, 4 yıl aradan sonra gösterileriyle sahnelere dönüyor. Gösterinin biletleri bugün öğle saatlerinde satışa çıkmıştı. Ancak kısa sürede biletler tükendi. Forumlarda ve sosyal medyada paylaşılanlara göre, Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletleri karaborsaya bile düştü.

    Cem Yılmaz&#039;ın yeni gösterisinin biletleri kapış kapış gitti
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cem Yılmaz’ın uzun bir aradan sonra tekrar sahneye dönmesi hayranlarını heyecanlandırmışa benziyor. Zira "CMYLMZ – Diamond – Elite – Platinum – Plus" adlı yeni gösterinin biletleri bugün (10 Ocak) saat 12.00'de satışa sunulmuştu. Ancak biletler satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükendi. 

    İstanbul Türker İnanoğlu Maslak Show Center sahnesinde 16 Mart – 27 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan 6 akşamlık gösterinin 3 kademeden oluşan biletlerinin VIP fiyatı ise 4 bin 400 TL olarak açıklandı. 

    Öte yandan, forumlarda ve sosyal medya platformlarındaki paylaşımlara bakacak olursa, biletlerin karaborsaya düştüğü görülüyor. Karaborsada bin ila 2 bin TL gibi fiyatlara satıldığı iddiaları gündemde. Biletlerin normal fiyatları ise 95 TL ile 170 TL arasında.

    CEM YILMAZ GÖSTERİYİ TAKİPÇİLERİNE DUYURDU 

    Cem Yılmaz, 6 Aralık'ta yeni gösterisinin tanıtım afişini paylaşmıştı. Ünlü şovmen dün ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 7 Şubat'ta başlayacak gösterisinin biletlerinin satışa çıkacağını takipçilerine duyurdu.

    Bugün saat 12.00'de ise biletler satışa çıktı ve biletlerin satıldığı platformda yoğunluk oluştu. Sadece 1 saat içinde tüm biletler tükendi. 

    Gösteri, 7-8-13-20-21 Şubat Zorlu Center Turkcell Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

    Ünlü stand-upçının bir önceki gösterisi "CMYLZ Diamond Elite Platinum Plus" Mart 2019’da satışa çıkmıştı. Bilet fiyatları ise 372 TL ile bin TL arasındaydı. 2020 yılında ise gösterinin bilet fiyatlarının 3 bin 600 TL'ye çıktığı yönündeki haberleri Yılmaz yalanlamıştı. 

    Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından mart ayı biletlerinin satışa sunulacağını paylaştı.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kültür SanatCem Yılmaz
    Haberler > Kültür - Sanat > Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletleri kapış kapış gitti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı Ahlat'a ziyaretçi akını - Kültür - SanatDünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı Ahlat'a ziyaretçi akınıLondra müzelerinde 2 bine yakın eser kayıp - Kültür - SanatLondra müzelerinde 2 bine yakın eser kayıpHayao Miyazaki'nin 10 yıl sonra dönmesi Spider-Man fanlarını üzdü - Kültür - SanatHayao Miyazaki'nin 10 yıl sonra dönmesi Spider-Man fanlarını üzdüVengerov genç sanatçılarla buluştu - Kültür - SanatVengerov genç sanatçılarla buluştuYeni senenin ilk kitap fuarı geliyor - Kültür - SanatYeni senenin ilk kitap fuarı geliyorHaftanın sanat ajandası - Kültür - SanatHaftanın sanat ajandası"Özgürlük mutluluğun anahtarı değil" - Kültür - Sanat"Özgürlük mutluluğun anahtarı değil"Baskı ‘fotokopi’ oldu yeni yazara gün doğdu - Kültür - SanatBaskı ‘fotokopi’ oldu yeni yazara gün doğduCemal Süreya'nın Tomris Uyar aşkı nasıl bitti? - Kültür - SanatCemal Süreya'nın Tomris Uyar aşkı nasıl bitti?Karikatürleriyle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekiyor - Kültür - SanatKarikatürleriyle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekiyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...