Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletleri kapış kapış gitti

10 Ocak 2024 15:10 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 15:12

Cem Yılmaz’ın uzun bir aradan sonra tekrar sahneye dönmesi hayranlarını heyecanlandırmışa benziyor. Zira "CMYLMZ – Diamond – Elite – Platinum – Plus" adlı yeni gösterinin biletleri bugün (10 Ocak) saat 12.00'de satışa sunulmuştu. Ancak biletler satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükendi.

İstanbul Türker İnanoğlu Maslak Show Center sahnesinde 16 Mart – 27 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan 6 akşamlık gösterinin 3 kademeden oluşan biletlerinin VIP fiyatı ise 4 bin 400 TL olarak açıklandı.

Öte yandan, forumlarda ve sosyal medya platformlarındaki paylaşımlara bakacak olursa, biletlerin karaborsaya düştüğü görülüyor. Karaborsada bin ila 2 bin TL gibi fiyatlara satıldığı iddiaları gündemde. Biletlerin normal fiyatları ise 95 TL ile 170 TL arasında.

CEM YILMAZ GÖSTERİYİ TAKİPÇİLERİNE DUYURDU

Cem Yılmaz, 6 Aralık'ta yeni gösterisinin tanıtım afişini paylaşmıştı. Ünlü şovmen dün ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 7 Şubat'ta başlayacak gösterisinin biletlerinin satışa çıkacağını takipçilerine duyurdu.

Bugün saat 12.00'de ise biletler satışa çıktı ve biletlerin satıldığı platformda yoğunluk oluştu. Sadece 1 saat içinde tüm biletler tükendi.

Gösteri, 7-8-13-20-21 Şubat Zorlu Center Turkcell Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Ünlü stand-upçının bir önceki gösterisi "CMYLZ Diamond Elite Platinum Plus" Mart 2019’da satışa çıkmıştı. Bilet fiyatları ise 372 TL ile bin TL arasındaydı. 2020 yılında ise gösterinin bilet fiyatlarının 3 bin 600 TL'ye çıktığı yönündeki haberleri Yılmaz yalanlamıştı.

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından mart ayı biletlerinin satışa sunulacağını paylaştı.