Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Düzyatan’dan insanlığa çağrı: Gazze’de yaşananları unutmayalım

Düzyatan’dan insanlığa çağrı: Gazze’de yaşananları unutmayalım

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Düzyatan’dan insanlığa çağrı: Gazze’de yaşananları unutmayalım
Gazze, Sanat, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama tepki gösterdi.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Sanatçıların Gazze’de ölen masumlar için harekete geçmesi gerektiğini savunan Düzyatan “Sanat bir şekilde protest olmak zorundadır ve her zaman yanlışın karşısında durmalıdır.

Çünkü aslında sanatın görevi insana iyiyi, güzeli, doğruyu gösterme ve yeni bir bakış açısı sunmaktır. Filistin’de, Gazze’de olanlar çok açık. Bütün dünyanın gözü önünde oluyor ve maalesef dünya buna sessiz kalıyor. Çünkü modern bir toplumda ve çok hızlı akan bir zamanda yaşıyoruz. Herkesin aslında kendi dertleri var. Evet, bu durumla ilgili bir üzüntüleri oluyor. Ama ondan sonra herkes kendi derdine dönüyor. Herkes en büyük derdin kendinde olduğunu düşünüyor. Ancak maalesef öyle değil” diye konuştu.

Gazze’de büyük bir dram yaşandığının altını çizen sanatçı “Buna dikkati çekmek, orada olanı unutmamak ya da unutturmamak sanatçıların da görevi olmalı, sanatçılar yapabildiği kadar buna değinmeli. Baskılara rağmen insanların bunu gün yüzüne çıkarmaları ve oradaki insanlara desteğini göstermeleri çok önemli, çok kıymetli” dedi.

Düzyatan, Cate Blanchett’ın Cannes Film Festivali’ndeki protestosundan çok etkilendiğini de söyledi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kitapları raflardan kaldırılıyor... Kohen’in ‘yok olsunlar’ sözlerine büyük tepki
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kitapları raflardan kaldırılıyor... Kohen’in ‘yok olsunlar’ sözlerine büyük tepki - Kültür - SanatKitapları raflardan kaldırılıyor... Kohen’in ‘yok olsunlar’ sözlerine büyük tepkiSinemada bu hafta | Şeytani şov! Yönetmen kardeşlerden canlı yayında korku - Kültür - SanatSinemada bu hafta | Şeytani şov! Yönetmen kardeşlerden canlı yayında korkuAzra Kohen'e sert tepki! Kitapları satılmayacak - Kültür - SanatÜnlü yazara sert tepki: Kitapları satılmayacakÇiftlik evinde 17. yüzyıla ait para deposu bulundu - Kültür - SanatFarkına varmadan 400 yıllık zulayı patlattılarKılıcından kaftanına görenler hayran kalıyor! Fatih Sultan Mehmed Sergisi ziyaretçilerini bekliyor - Kültür - SanatKılıcından kaftanına Fatih'in eşyaları hayran bırakıyorÜnlü fotoğrafçı Ara Güler'e memleketinde sergi alanı oluşturulacak - Kültür - SanatÜnlü fotoğrafçıya memleketinde sergi alanı
Sonraki Haber Yükleniyor...