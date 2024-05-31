Düzyatan’dan insanlığa çağrı: Gazze’de yaşananları unutmayalım

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama tepki gösterdi.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Sanatçıların Gazze’de ölen masumlar için harekete geçmesi gerektiğini savunan Düzyatan “Sanat bir şekilde protest olmak zorundadır ve her zaman yanlışın karşısında durmalıdır.

Çünkü aslında sanatın görevi insana iyiyi, güzeli, doğruyu gösterme ve yeni bir bakış açısı sunmaktır. Filistin’de, Gazze’de olanlar çok açık. Bütün dünyanın gözü önünde oluyor ve maalesef dünya buna sessiz kalıyor. Çünkü modern bir toplumda ve çok hızlı akan bir zamanda yaşıyoruz. Herkesin aslında kendi dertleri var. Evet, bu durumla ilgili bir üzüntüleri oluyor. Ama ondan sonra herkes kendi derdine dönüyor. Herkes en büyük derdin kendinde olduğunu düşünüyor. Ancak maalesef öyle değil” diye konuştu.

Gazze’de büyük bir dram yaşandığının altını çizen sanatçı “Buna dikkati çekmek, orada olanı unutmamak ya da unutturmamak sanatçıların da görevi olmalı, sanatçılar yapabildiği kadar buna değinmeli. Baskılara rağmen insanların bunu gün yüzüne çıkarmaları ve oradaki insanlara desteğini göstermeleri çok önemli, çok kıymetli” dedi.

Düzyatan, Cate Blanchett’ın Cannes Film Festivali’ndeki protestosundan çok etkilendiğini de söyledi.