Edebiyat dünyasının acı kaybı: İstanbul aşığı yazar Mario Levi hayatını kaybetti

İstanbul hayranlığını "Her zaman benim için bir ilham kaynağı oldu. Kötüsüyle de ilham kaynağı oldu" sözleriyle anlatan yazar, iletişim eğitmeni Mario Levi, 66 yaşında hayatını kaybetti.

'İstanbul Bir Masaldı' romanı hafızalara kazınan yazar, iletişim eğitmeni Mario Levi, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Levi'nin vefatını Buart Sanat Atölyesi sosyal medya hesabından, "Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.

'İSTANBUL BENİM İÇİN İLHAM KAYNAĞIYDI'

"İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk Hikayemiz", "Bir Şehre Gidememek", "Lunapark Kapandı" ve "Size Pandispanya Yaptım" adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan yazar Levi, 3 yıl önce Anadolu Ajansına verdiği röportajda, "İstanbul her zaman benim için bir ilham kaynağı oldu. Kötüsüyle de ilham kaynağı oldu. İstanbul aslında neresinden bakarsanız bakın yaşanması kolay olmayan, hatta yaşanması zor bir şehir. Tarihin bıraktığı izler yüzünden de öyle, bugün açısından da öyle" ifadelerini kullanmıştı.

MARİO LEVİ KİMDİR?

Mario Levi, 1957 yılında İstanbul'da doğdu. 1975 yılında Saint Michel Fransız Lisesi'nden, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Filolojisi'nden mezun oldu. İlk öyküsünü 1975'te kaleme aldı. 1984 yılından sonra Hokka dergisi, Şalom, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Dergi, Stüdyo İmge, Gösteri, Milliyet Sanat, Argos ve Oksijen gibi birçok yayın organında yazılar yazdı.

MARİO LEVİ’NİN ESERLERİ

1986 Bir Yalnız Adam: Jacques Brel

1990 Bir Şehre Gidememek

1991 Madam Floridis Dönmeyebilir

1992 En Güzel Aşk Hikâyemiz

1999 İstanbul Bir Masaldı

2005 Lunapark Kapandı

2005 Bir Yaz Yağmuruydu

2009 Karanlık Çökerken Neredeydiniz?

2010 İçimdeki İstanbul Fotoğrafları

2013 Size Pandispanya Yaptım

2015 Bu Oyunda Gitmek Vardı

2016 “Bir Cümlelik Aşklar ”

2019 Gördüklerimiz Görmediklerimiz -1 Bir Cuma Rüzgarı Kadıköy

2020 Gördüklerimiz Göremediklerimiz 2 Bu Salı ve Her Salı – Şişli

2022 Teğet Geçen Hayatlar 1 – Ayçiçekleri Her Gece Bir Yalnızlığa Bakar