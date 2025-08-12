Endülüs'ün en ünlü eseri nasıl yandı? Kurtuba Camisi'nde son durum... Yangının maliyeti açıklandı

Endülüs mimarisinin en ünlü ve en büyük binası olan Kurtuba Ulu Camisi'nin yapımına 786'da Birinci Abdurrahman zamanında başlandı.

Zaman içerisinde çeşitli ekler ve değişikliklerle büyütülen ve içerisinde 100'den fazla mermer sütun bulunan cami, şehrin 1236 yılında Kastilya Krallığı'nın eline geçmesinin ardından katedrale dönüştürüldü.

Haçlılar tarafından tahrip edilen ve içine kilise inşa edilen yapının minaresinin büyük bölümü yıkılarak kilisenin çan kulesi yapıldı.

UNESCO tarafından 1984 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girdi ve 2016'da "Kurtuba Camisi-Katedrali" (Mosque-Cathedral of Cordoba) olarak adlandırıldı. Eser abide statüsüyle turistik alan olarak kullanılıyor.

KURTUBA CAMİSİ YANGINLARI

Kurtuba Camisi-Katedrali tarih boyunca üç defa büyük bir yangınla karşılaştı. Kaydedilen yangınlar 1910, 2001 ve en son olarak 2025 yılının Ağustos ayında gerçekleşti.

1910 yangını: Tapınak haçındaki elektrik yüzünden çıktı.

2001 yangını: İki yangın çıktığı bildirilen olayda arşivin bir kısmı tahrip oldu.

2025 yangını: Almanzor şapeli bölgesinde elektrikli süpürgenin arızalanmasıyla başladı, ahşap tavanlar da dahil olmak üzere tarihi eser hasar gördü.

1 MİLYON EURO ZARAR

Yangın alanı dışında ziyarete açılan Kurtuba Camisi-Katedrali'ni her yıl 2 milyondan fazla kişi ziyaret ederken, geçen yıl 22,4 milyon euroluk rekor gelir açıklanmıştı.

Endülüs özerk yönetim hükümeti, yangından etkilenen Kurtuba Camisi-Katedrali bölgesi için acil müdahale planını kabul etti.

Buna göre tarihi yapının restorasyon projesinin maliyetinin yaklaşık bir milyon euro olacağı bildirildi.

Yangında, Kurtuba Camisi-Katedrali'nin doğusundaki 16. ve 17. yüzyıllardan kalma iki şapel hasar görmüştü.

Kurtuba Camisi-Katedrali'nin "güvenli ve mükemmel durumda olduğunu" söyleyen Endülüs özerk yönetim hükümeti Kültür ve Spor Bakanı Patricia del Pozo, 13 bin metrekarelik bir alanı kaplayan tarihi yapının sadece 50-60 metrekarelik bir alanının etkilendiğini ifade etti. Ancak ayrıntılı yangın raporu hasarı şöyle tarif ediyor:

Almánzor şapelinin çatısı, yangın ve yangını söndürmek için kullanılan suyun birleşik etkisiyle çöktü ve şapel alanının yaklaşık 25 ila 50 metrekaresini etkiledi.

Bitişiğindeki Müjde Şapeli, 19. yüzyıldan kalma bir altar panonun dumanla karartılması, tonozların yanması ve bir sütunun hasar görmesi gibi hasarlar aldı.

San Nicolás de Bari Şapeli dumanla etkilendi.

Bu hasarlara rağmen, 23.000 metrekareyi kaplayan anıtın genelinde yapısal bir hasar meydana gelmedi.

Yangın hızla kontrol altına alınarak büyük bir felaketin önlendi ve katedral, hasar gören alan kordon altına alınarak ertesi gün ziyaretçilere yeniden açıldı.

Diğer yandan yapıyı ziyaret eden UNESCO İspanya yetkilileri, benzer bir yangının tekrar yaşanmaması için önleyici tedbirlerin güçlendirilmesinde ihtiyaç duyulabilecek restorasyon çalışmalarına teknik destek verebileceklerini açıkladı.

Kurtuba Camisi-Katedrali'ne, Paris'te 15 Nisan 2019'da büyük bir yangında zarar gören ve 5 yıllık restorasyonun ardından tekrar açılan Notre Dame Katedrali'nde olduğu gibi buharlaştırılmış su gibi yeni yangın söndürme önlemlerinin kullanılması öngörülüyor.