Haftanın sanat ajandası | “İstanbul’un Aydınlık 100’ü”
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Türk Telekom, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nun ilk konserini dijital müzik platformu Muud’a taşıdı.
MURAT ÖZTEKİN - “İstanbul’un Aydınlık 100’ü” sergisi, 26 Mayıs’tan itibaren santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesinde görülebilecek.
İspanyol müziğinin Grammy ödüllü sesi Buika ile Türk arabesk müziğinin tanınmış ismi Kibariye, 26 Mayıs’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda birlikte sahne alacak.
Engelsiz Filmler Festivali, 29 Mayıs’a kadar Ankara’daki Goethe-Institut’te seyircilerle buluşacak.
İyilik İçin Sanat Derneği, onuncu yılını “Pasajda Bir Yıl” dönem sergisi ile kutluyor. Sergi, Galeri Deniz’de görülebiliyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe