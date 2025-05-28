İlhan Şeşen krizle uğurlandı! Naaşı asansörde mahsur kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mayıs 2025 03:40 - Güncelleme: 28 Mayıs 2025 03:41 - Güncelleme:

“Neler Oluyor Bize” ve “Ellerimde Çiçekler” gibi eseriyle tanınan müzisyen İlhan Şeşen, dün sonsuzluğa uğurlandı. Kanser hastalığı sebebiyle önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı için önce Caddebostan Kültür Merkezinde tören düzenlendi.

MURAT ÖZTEKİN - Sanatçının cenaze törenine, ailesi, dostları ve sevenleri katıldı. Şeşen’in cenazesi ise dostlarının sahne üzerinde yorumladığı “Ankara’dan Abim Geldi” şarkısı eşliğinde uğurlandı ve enteresan bir görüntü ortaya çıktı. Tören sonrasında ise bir kriz meydana geldi; Şeşen’in cenazesi, imam ve tören mangasıyla birlikte arıza yapan asansörde yaklaşık yarım saat boyunca mahsur kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle asansörün kapıları açıldı ve içeridekiler dışarı çıkarıldı. Usta sanatçı, daha sonra öğle vaktini müteakip Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe