Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > İlhan Şeşen krizle uğurlandı! Naaşı asansörde mahsur kaldı

İlhan Şeşen krizle uğurlandı! Naaşı asansörde mahsur kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlhan Şeşen krizle uğurlandı! Naaşı asansörde mahsur kaldı
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Neler Oluyor Bize” ve “Ellerimde Çiçekler” gibi eseriyle tanınan müzisyen İlhan Şeşen, dün sonsuzluğa uğurlandı.  Kanser hastalığı sebebiyle önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı için önce Caddebostan Kültür Merkezinde tören düzenlendi.

MURAT ÖZTEKİN - Sanatçının cenaze törenine, ailesi, dostları ve sevenleri katıldı. Şeşen’in cenazesi ise dostlarının sahne üzerinde yorumladığı “Ankara’dan Abim Geldi” şarkısı eşliğinde uğurlandı ve enteresan bir görüntü ortaya çıktı.  Tören sonrasında ise bir kriz meydana geldi; Şeşen’in cenazesi, imam ve tören mangasıyla birlikte arıza yapan asansörde yaklaşık yarım saat boyunca mahsur kaldı.

Ekiplerin müdahalesiyle asansörün kapıları açıldı ve içeridekiler dışarı çıkarıldı. Usta sanatçı, daha sonra öğle vaktini müteakip Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
‘Müze’ tabirini kaçı hak ediyor? Özel müze sayısı 441’e yükseldi ama…Trump'tan Netanyahu'ya nükleer ikaz! 1 hafta süre istedi, saldırmaktan kaçın
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
‘Müze’ tabirini kaçı hak ediyor? Özel müze sayısı 441’e yükseldi ama… - Kültür - SanatÖzel müze sayısı 441’e yükseldi ama…'Takım tutar gibi çizerlik yapılmaz' demişti! Karikatürist Haslet Soyöz hayatını kaybetti - Kültür - SanatÜnlü karikatürist hayatını kaybetti500 binden fazla taşı eliyle kesti, 140 günde halı gibi dokudu! Görenler hayran oluyor - Kültür - Sanat500 binden fazla taşı eliyle kesti, 140 günde halı gibi dokudu! Görenler hayran oluyorMilyonların Kâbe heyecanı! Duvarına ulaşabilenler gözyaşları içerisinde dua ediyor - Kültür - SanatMilyonların Kâbe heyecanı!24 savaşta 40 yara alan padişah! Osmanlının ikinci kurucusu unutulmadı - Kültür - Sanat24 savaşta 40 yara alan padişah unutulmadı‘Gassal’ beklentileri karşılıyor! Merakla beklenen dizide yeni sezon - Kültür - Sanat‘Gassal’ beklentileri karşılıyor! Yeni sezona yeniliklerle
Sonraki Haber Yükleniyor...