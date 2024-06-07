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İstanbul Modern'de Eliasson sergisi... Bitmemiş eserleri siz tamamlayın!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul Modern&#039;de Eliasson sergisi... Bitmemiş eserleri siz tamamlayın!

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzlandalı-Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson’ın Türkiye’deki ilk sergisi İstanbul Modern’de kapılarını açtı. İstanbul Boğazı’nın renklerini sergi alanına taşıyan “Gün batımından şafağa, Boğaziçi” adlı eser, renk deneyleri ve sulu boyalarla devam eden sergi seyrine başlangıç oluşturdu.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - İzlandalı-Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson’ın Türkiye’deki ilk sergisi İstanbul Modern’de kapılarını açtı. 30 yıllık kariyerinden süzülen enteresan eserlerin yer aldığı “Senin beklenmedik karşılaşman” adlı serginin tanıtım toplantısında konuşan Eliasson, İstanbul’u ilk defa 1997’de ziyaret ettiğini kaydederek, tekrar İstanbul’a gelmekten çok mutlu olduğunu söyledi. Çalışmalarını “tamamlanmamış eserler” olarak tanımlayan ve eksik kısımların doldurulmasını sanatseverlere bırakan Eliasson, İstanbul için özel eserler de üretti. 

BOĞAZ'IN RENKLERİ SERGİDE

İstanbul Boğazı’nın renklerini sergi alanına taşıyan “Gün batımından şafağa, Boğaziçi” adlı eser, renk deneyleri ve sulu boyalarla devam eden sergi seyrine başlangıç oluşturdu. “Gün batımı kaleydoskobu” adlı eser ise Boğaz’daki hareketi ve manzarayı dönüştürerek sergi salonuna taşıdı. Sergi, 9 Şubat 2025’e kadar ziyarete açık olacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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