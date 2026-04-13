TRT 12 Punto 2026’da uzun metraj kategorisinde finale kalan 12 proje belli oldu. 113 başvuru arasından seçilen projeler arasında Ercan Kesal ve Özcan Deniz imzalı yapımlar da yer aldı.

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye’nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu TRT 12 Punto 2026’da uzun metrajlı film kategorisinde finale kalan 12 proje belirlendi.

Türk sinemasının temsilcilerinden oluşan 5 kişilik ön jüri, başvuran 113 projeyi değerlendirerek faaliyette yarışacak 12 projeyi seçti. Ayrıca bu yıl ilk defa düzenlenen 12 Punto 15 Temmuz Kısa Film Proje Yarışması ile TRT Kısa Film Yapım Ödülü’nü kazanan projeler de açıklandı.

Finalistler arasında Ercan Kesal’in “Aloha Prestij” ve Özcan Deniz’in “Fareli Ev” adlı film projeleri de yer aldı. 12 finalist arasından 3 projeye “TRT Ortak Yapım Ödülü”, 3 projeye “TRT Ön Alım Ödülü” ve 6 projeye ise “TRT Proje Geliştirme Ödülü” verilecek.

Ödül kazananlar, 19 Temmuz’da gerçekleşecek törende ilan edilecek.

