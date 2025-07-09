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Kısa film festivali! ‘Büyük Taarruz’a başvuru vakti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kısa film festivali! ‘Büyük Taarruz’a başvuru vakti
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Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Afyonkarahisar Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenecek “4. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali”ne (BTKFF) müracaatlar başladı.

MURAT ÖZTEKİN - 13-16 Ekim tarihleri arasında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek festivalin son başvuru tarihi ise 20 Ağustos. Yöneticiliğini bu yıl da gazeteci Sevda Dursun’un yaptığı festivalde ilk üçe girenlere verilecek mükâfatların yanı sıra “Büyük Taarruz Özel Ödülü” de takdim edilecek.

Bu yıl da festivalde birbirinden farklı temalarla Türkiye’den ve dünyadan kurmaca, animasyon ve deneysel kategorilerinde filmler yarışacak. Sinema söyleşileri, paneller, senaryo atölyeleri, yönetmenlik atölyeleri, oyunculuk atölyeleri ve kamera atölyeleriyle sektör temsilcileri tecrübelerini aktaracak. Festivale dair detaylı bilgilere “buyuktaaruzkisafilmfestivali.com” web adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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