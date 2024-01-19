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    Konserleri kapalı gişe satıyor! Caz efsanesi Chris Botti yeniden İstanbul yolcusu

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Yaşayan en büyük caz müzisyenlerinden biri kabul edilen Grammy ödüllü Chris Botti, yeniden İstanbul'a geliyor. Konser biletleri kapalı gişe satan ünlü müzisyen 17 Mayıs'ta Harbiye'de hayranlarıyla buluşacak.

    Konserleri kapalı gişe satıyor! Caz efsanesi Chris Botti yeniden İstanbul yolcusu
    Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Grammy ödüllü trompet virtüözü, besteci Chris Botti, yeniden İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

    Usta müzisyen, Kod Müzik organizasyonuyla 17 Mayıs saat 21.00'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Botti, İstanbul konserinde dinleyicilere caz, pop ve klasik müzik alanından eserlerini seslendirecek.

    KONSERLERİ KAPALI GİŞE SATIYOR

    Konserleri kapalı gişe satan ve Türk dinleyiciler tarafından yakından takip edilen Chris Botti'nin, Harbiye Açık Hava konser biletleri 24 Ocak'ta Biletix'te satışa sunulacak.

    Botti, İstanbul'da daha önce 2021 yılında Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) açılış konserleri kapsamında konser vermişti.

     

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İstanbulKonser
    Haberler > Kültür - Sanat > Konserleri kapalı gişe satıyor! Caz efsanesi Chris Botti yeniden İstanbul yolcusu
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