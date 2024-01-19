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Konserleri kapalı gişe satıyor! Caz efsanesi Chris Botti yeniden İstanbul yolcusu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Yaşayan en büyük caz müzisyenlerinden biri kabul edilen Grammy ödüllü Chris Botti, yeniden İstanbul'a geliyor. Konser biletleri kapalı gişe satan ünlü müzisyen 17 Mayıs'ta Harbiye'de hayranlarıyla buluşacak.
Grammy ödüllü trompet virtüözü, besteci Chris Botti, yeniden İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
Usta müzisyen, Kod Müzik organizasyonuyla 17 Mayıs saat 21.00'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Botti, İstanbul konserinde dinleyicilere caz, pop ve klasik müzik alanından eserlerini seslendirecek.
KONSERLERİ KAPALI GİŞE SATIYOR
Konserleri kapalı gişe satan ve Türk dinleyiciler tarafından yakından takip edilen Chris Botti'nin, Harbiye Açık Hava konser biletleri 24 Ocak'ta Biletix'te satışa sunulacak.
Botti, İstanbul'da daha önce 2021 yılında Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) açılış konserleri kapsamında konser vermişti.
Düzenleyen: Seda Çakır - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı