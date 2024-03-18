Ozan Sağdıç’ın yüz binlerce fotoğrafı arasından seçildi

Türkiye’nin yakın tarihini fotoğraflar anlatıyor… Usta fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç’ın 1950’lerden itibaren çektiği yüz binlerce fotoğraf arasından seçilen enstantaneler sergilenmeye başladı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ

“Fotoğrafçının Tanıklığı” adıyla İstanbul Modern’de açılan sergi, farklı fotoğraf kareleriyle son 70 seneye ışık tutuyor. Balıkçılar, çocuklar, ekmeğinin peşindeki kişiler ve diğerleri…

Türkiye’nin değişik şehirlerinden insan hikâyeleri sergideki fotoğraf karelerine yansıyor. Bütün bu kareler, mazinin acı tatlı yanlarını gösterirken aynı zamanda ülkenin ne kadar değiştiğini de gözler önüne seriyor.

Geride kalan zamanın canlı şahitleri olarak da politika, sanat ve edebiyat dünyasından meşhur simaların portreleri yer alıyor.

İstanbul Boğaz’ının 1954’te buzlarla kaplanması gibi tarihî hadiseleri bugüne taşıyan eserler sergide görülebiliyor.

“DÜŞÜNCESİNİ ŞİİR GİBİ İŞLER”

Sergi küratörlerinden Merih Akoğul “Düşüncesini ve tanıklığını fotoğrafl arında şiir gibi işler Ozan Sağdıç. Hayatın akışı içinde yakaladığı anlar, fotoğrafl arına bakan izleyicisiyle samimiyetle buluşuyor” diyor.

20 Ekim’e kadar görülebilecek sergide, Sağdıç’ın karanlık odasından çıkan baskılar da dâhil olmak üzere 127 fotoğraf yer alıyor.