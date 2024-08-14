Ressamların Paris kavgası! Utku Varlık’tan Bedri Baykam’a: “Arkasında lobi var”

Bedri Baykam’la Utku Varlık, Paris’te açılan İBB sergisi yüzünden karşı karşıya geldi. Baykam tarafından sergiye dâhil edilmeyen Varlık, sert sözler sarf etti.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından olimpiyat oyunları çerçevesinde Paris’teki ‘İstanbul Evi’nde düzenlenen “Yolu Paris’le Kesişen Türk Sanatçılar” adlı dijital sergi, sanat dünyasında tartışma çıkardı. Bedri Baykam’ın küratörlüğünde 62 sanatçının eserine yer verilen dijital sergide, uzun yıllardır Paris’te yaşayan ressam Utku Varlık unutuldu!

Bu durum, daha evvel de söz düellosu yaşayan Varlık ile Baykam’ı tekrar karşı karşıya getirdi. Baykam, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda ressam Varlık’ın sergiye dâhil edilmemesinin kendisiyle alakalı olmadığını, sanatçının “ağır kavgalar ve polemikler sebebiyle” sergiye alınmadığını iddia etti.

“MUHBİR VATANDAŞ”

Utku Varlık ise Baykam’a sosyal medyadan ağır sözlerle cevap verdi. Varlık “Dikkat, bu adam gerçekten hasta ve tehlikeli; son hesaplaşmada, benim adıma yazan tüm dostlarıma yazıp, onların mail adresini istiyor. Çünkü taşıdığı maske: ‘Muhbir vatandaş’. Onu yaşatan ‘lobi’ arkasında” ifadelerini kullandı.

DAHA EVVEL DE TARTIŞMIŞLARDI

Utku Varlık, 2022’de de ressam Komet’in ölümünden sonra kaleme aldığı eleştirel yazı sebebiyle Baykam’la sert bir polemik yaşamıştı. Varlık “Melih Cevdet Anday’ın bir tavsiyesiydi; eğer derdini sözle anlatamıyorsan, döveceksin” diyerek Baykam’a gözdağı vermişti. Ressam Bedri Baykam da sert bir yazı kaleme almıştı.