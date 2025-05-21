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Sachihiro’ya veda! Japon arkeolog hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sachihiro’ya veda! Japon arkeolog hayatını kaybetti
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kaman Kalehöyük’teki arkeolojik kazıların başkanlığı uzun yıllardır yürüten, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu Dr. Sachihiro Omura, yaşadığı Kırşehir’de 76 yaşında hayatını kaybetti.

MURAT ÖZTEKİN - 1972 yılından beri Türkiye’de ikâmet eden ve Kalehöyük’te 1985’ten itibaren kazı başkanlığı vazifesini yürüten arkeolog Sachihiro Omura, hastalığı sebebiyle tedavi görüyordu. Evinde sabah saatlerinde rahatsızlanan Sachihiro Omura, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve birçok siyasetçi, Sachihiro Omura için başsağlığı mesajı yayınladı. Dr. Sachihiro Omura “Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı” ile de ödüllendirilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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