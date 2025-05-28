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Sait Faik anısına... ‘Hikâye Armağanı’ sahiplerini buldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sait Faik anısına... ‘Hikâye Armağanı’ sahiplerini buldu
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı’nın bu yılki kazananları, önceki gün düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

MURAT ÖZTEKİN - Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle Abasıyanık’ın hatırasını yaşatmak maksadıyla her sene bir hikâyeciye verilen armağanın 71.si, “Şimdi Dönecek Dünya” adlı eserin yazarı Burçe Bahadır’a takdim edildi. Bahadır’a ödülünü, İş Kuleleri’nde düzenlenen törende İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Seçici Kurul Üyesi Adnan Bali ile Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç verdi.

Sait Faik Hikâye Armağanı’nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına bu yıl ilk defa verilen Doğan Hızlan Özel Ödülü ise aynı törende sahibini buldu. Ödülü kazanan, “Öteki Hayvanlar” isimli kitabı ile Derya Sönmez oldu. Sönmez, ödülünü Seçici Kurul Onursal Başkanı Doğan Hızlan’dan aldı. Törene edebiyat ve kültür-sanat dünyasından birçok isim katıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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