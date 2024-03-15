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Haberler > Kültür - Sanat > “Tay”a ikinci halka! Heyecanlı at, ebabillerle birlikte

“Tay”a ikinci halka! Heyecanlı at, ebabillerle birlikte

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
“Tay”a ikinci halka! Heyecanlı at, ebabillerle birlikte

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nurullah Yenihan’ın yönetmenliğini yaptığı, minik seyircilerini İslam tarihinin farklı dönemlerine götüren “Tay” animasyon serisine ikinci halka geldi.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ

Ayşe Sevim ile Ayşe Şahinboy Doğan’ın senaryosunu kaleme aldığı “Tay 2: Ebabil Takımı” adlı eser, genç bir atın önemli bir haberi ulaştırmak için Kudüs’ten Mekke’ye çıktığı serüveni merkezine alıyor.

Tay, hep annesi gibi bir ulak atı olmayı hayal etmektedir. Bir gün önemli bir vesikayı ele geçirir ve Mekke’deki Komutan Ammara’ya ulaştırmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sırasında Tay, çeşitli zorluklarla karşılaşır ve kendini farklı, komik durumlar içinde bulur...

Cesaret, dostluk ve kararlılık gibi değerlerin vurgulandığı eserde, İslam tarihinde geçen Kral Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak üzere ordularını Mekke’ye sürme hadisesi de ele alınıyor. Filmde, hırslı bir at olan Tay, Ebabil kuşlarıyla birlikte yolculuğa çıkarak tarihî hadiseyi çocuk seyircilere has bir üslupla aktarıyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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