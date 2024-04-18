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Transformers One fragmanı geldi! Yeni filmde Optimus Prime'ı Chris Hemsworth seslendiriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Transformers One fragmanı geldi! Yeni filmde Optimus Prime&#039;ı Chris Hemsworth seslendiriyor

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Paramount Pictures Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry ve Scarlett Johansson'un seslendirdiği animasyon filmi "Transformers One" fragmanını yayınladı.

Hemsworth, Optimus Prime'ın Orion Pax olarak bilindiği genç halini seslendiriyor. Henry ise Optimus'un rakibi Megatron olmadan önceki D-16'yı seslendiriyor.

Fragman, ikilinin hiçbir şeye dönüşemeyen basit işçi robotlar olarak başladığını gösteriyor. Ancak kısa süre sonra Transformerların ana gezegeni Cybertron'da gizemli, bitkiye benzeyen bir kötü adama karşı bir savaş başlarken, araçlara dönüşme ve silah edinme yeteneği kazanıyorlar.

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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