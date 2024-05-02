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Yabancı öğrencilere Osmanlı turu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yabancı öğrencilere Osmanlı turu!

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde farklı ülkelerden gelen öğrencilere Bilecik'te Osmanlı Tarihi gezisi yapıldı. Şeyh Edebali Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerden oluşan gençler 'Kayı' kostümleri giydi.

İlk olarak Bilecik'te Yaşayan Şehir Müzesi, Belediye Binası (Tarihi Rüştiye Mektebi), Tarihi Saat Kulesi, Edebali Türbesi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, 3D Sinevizyon Gösterisi, Orhan Gazi Camii, Belekoma Kalesi’ni gezdiler.

 

Yabancı öğrencilere Osmanlı turu! - 1. Resim

Ardından Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi, Alp Nöbet Değişimi, Hamidiye Külliyesi, Kaymakam Çeşmesi, Çelebi Mehmet Cami, Kuyulu Mescit, Alp Kostümü Tasarım Atölyesi, Pazaryeri’nde; Küçük Elmalı Tabiat Parkı, Kınık Çömlek Atölyesini gezdiler.

Gezi esnasında Osman padişahları şeridine de giden gençler, imparatorluğun kuruluşu ve yıkılışı arasındaki bütün tarihi şahısları da görmüş oldular.

Yabancı öğrencilere Osmanlı turu! - 2. Resim Söğüt'te kaymakamlığı tarafından Geleneksel Söğüt Yörük Pilavı, Pazaryeri Belediye Başkanlığı tarafından Pazaryeri’nin meşhur; ballı badem, tahin dondurmaları ikram edildi.

Yabancı öğrencilere Osmanlı turu! - 3. Resim

KAYI ALPI VE KAYI HATUNU OLDULAR

Öğrenciler Söğüt’te Han Sanat Kostüm Atölyesinde dizilerde kullanılan kostümleri giyme şansı buldular. 

Yabancı öğrencilere Osmanlı turu! - 3. Resim

Ardından heyet Osmaneli ilçesinde; Tarihi Osmaneli Evleri, Aya Yorgi Kilisesi, Rüstem Paşa Camii, Osmaneli El Sanatları / Hediyelik Eşya Satış Alanlarını gezerek turu tamamladı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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