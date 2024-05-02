Yabancı öğrencilere Osmanlı turu!

Mehtere Hollywood üslubu! Osmanlı askerî marşları senfonik oldu

Mehtere Hollywood üslubu! Osmanlı askerî marşları senfonik oldu

Kartal yuvası Ramazan'a hazır! Orhan Gazi Camisi ve Şeyh Edebali Türbesi temizlendi

Kartal yuvası Ramazan'a hazır! Orhan Gazi Camisi ve Şeyh Edebali Türbesi temizlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde farklı ülkelerden gelen öğrencilere Bilecik'te Osmanlı Tarihi gezisi yapıldı. Şeyh Edebali Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerden oluşan gençler 'Kayı' kostümleri giydi.

İlk olarak Bilecik'te Yaşayan Şehir Müzesi, Belediye Binası (Tarihi Rüştiye Mektebi), Tarihi Saat Kulesi, Edebali Türbesi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, 3D Sinevizyon Gösterisi, Orhan Gazi Camii, Belekoma Kalesi’ni gezdiler.

Ardından Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi, Alp Nöbet Değişimi, Hamidiye Külliyesi, Kaymakam Çeşmesi, Çelebi Mehmet Cami, Kuyulu Mescit, Alp Kostümü Tasarım Atölyesi, Pazaryeri’nde; Küçük Elmalı Tabiat Parkı, Kınık Çömlek Atölyesini gezdiler.

Gezi esnasında Osman padişahları şeridine de giden gençler, imparatorluğun kuruluşu ve yıkılışı arasındaki bütün tarihi şahısları da görmüş oldular.

Söğüt'te kaymakamlığı tarafından Geleneksel Söğüt Yörük Pilavı, Pazaryeri Belediye Başkanlığı tarafından Pazaryeri’nin meşhur; ballı badem, tahin dondurmaları ikram edildi.

KAYI ALPI VE KAYI HATUNU OLDULAR

Öğrenciler Söğüt’te Han Sanat Kostüm Atölyesinde dizilerde kullanılan kostümleri giyme şansı buldular.

Ardından heyet Osmaneli ilçesinde; Tarihi Osmaneli Evleri, Aya Yorgi Kilisesi, Rüstem Paşa Camii, Osmaneli El Sanatları / Hediyelik Eşya Satış Alanlarını gezerek turu tamamladı.