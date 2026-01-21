ABD’nin Alaska eyaletinde bir öğrenci, yapay zekâyla üretilen sanat eserini protesto etmek için yedi ve esere zarar verdi. Olay sonrası öğrenci, “mala zarar verme” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

MURAT ÖZTEKİN - Yapay zekâ ile sanatçıların telif gerilimi devam ederken enteresan olaylar da yaşanıyor.

ABD'nin Alaska eyaletindeki Fairbanks Üniversitesinde okuyan Graham Granger adlı öğrenci, yapay zekâ desteğiyle yapılan bir sanat eserini protesto etme maksadıyla yedi. Öğrenci gazetesi Sun Star'da yer alan habere göre Granger, başka bir öğrenci tarafından yapay zekâyla üretilen esere rastladı. Buna kızan şahıs, bir kısmını yiyerek esere zarar verdi. Duvara yapıştırılmış, polaroit tarzı görüntülerden oluşan eserin yarıya yakını tahrip oldu. Granger ise gözaltına alınarak "mala zarar verme" suçundan mahkemeye çıkarıldı.

