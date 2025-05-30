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Yeşilçam’dan bugüne... Çocuk yıldızların dramı belgesel oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yeşilçam’dan bugüne... Çocuk yıldızların dramı belgesel oldu
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beyazperdedeki çocuk yıldızların yaşadıkları travmaların yetişkinlikteki etkileri ve mesleki zorlukları “Çocuk Yıldızlar” adlı belgeselle ele alınıyor.

Dokümanter filmin yönetmenliğini ise kendisi de daha önce sektör içinde çocuk oyuncu olarak yer alan Burak Gülgen üstleniyor. 

Belgeselin önceki gece AKM Yeşilçam Sinemasında gerçekleştirilen galasında konuşan Gülgen “Projemizde, konuştuğumuz isimlere ‘Bir daha olsa yine oyuncu olur muydunuz?’ ve ‘Çocuğunuzun bu işi yapmasını ister miydiniz?’ diye iki önemli soru sorduk. Burada çoğunluk ilk soruya ‘Evet, yapardım’, ikincisine ise ‘Hayır, yaptırmazdım’ cevaplarını verdi. Bu anlamda çocuğunu şöhret yapmaya çalışan, ajans ajans gezdiren aileleri, bu tavırlarıyla çocuklarına iyilik mi yoksa kötülük mü yaptıklarını düşünmeye çağırdık” diyor.  Gülgen “Günümüzde, özellikle de dizi sektöründe, eskiye nazaran çok daha vahşi ve yıpratıcı bir süreç içindeyiz” ifadesini de kullanıyor. 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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