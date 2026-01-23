Yılmaz Güney’in 1983 yılında Fransa’da çektiği “Duvar” filminin set arkasındaki dayak görüntüleri tekrar gündeme geldi.

MURAT ÖZTEKİN - Filmin arka planını anlatan “Duvar’ın Etrafında” belgeselinden alındığı söylenen videoda, Güney’in yapımda görev yapan isimlerden birine megafonla saldırdığı ve Tuncel Kurtiz’in araya girdiği görülüyor. Güney’in bu filminde şiddete başvurduğu o devre dair yazılmış hatıratlarda da geçiyor.

Aykırı filmleriyle tanınan Güney’in Türkiye’den kaçtıktan sonra çektiği “Duvar”, bir cezaevi koğuşundaki isyanı işliyordu. Ancak daha çok amatör isimlerin rol aldığı yapım, beklenen ilgiyi görmemişti.

Söz konusu görüntüler, Güney’in diğer şiddet vakalarını da akla getirdi. Eski eşi Nebahat Çehre’ye çok defa şiddet uyguladığı bilinen Yılmaz Güney, bir hâkimi katlettiği için hapis yatmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası