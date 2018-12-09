Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KOÇ

GAZİANTEP

ABD’den Gaziantep’e getirilen “Çingene Kızı” mozaiğinin 12 parçası, Zeugma Mozaik Müzesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı törenle ziyarete açıldı. Tören öncesi bir grup gazeteciyle kahvaltıda bir araya gelen Bakan Ersoy, merak edilen sorulara cevap verdi. “Çingene Kızı” mozaiğinin getirilmesi sürecinde bütün kademelerce başarılı bir operasyon gerçekleştirildiği söyleyen Bakan Ersoy “Koparılan kültür varlıklarının yurtlarına döndürülmesinin ısrarla takipçisi olacağız” diye konuştu.



ÜST LİGE ÇIKMAMIZ ŞART

Turizmde yeni bir dönemi başlattıklarını ifade eden Ersoy “Artık, aynı şeyleri yapmayacağız” dedi. Ersoy özetle şunları söyledi: İlk hedefimiz İspanya ve Yunanistan’ı ardından da Fransa’yı yakalamak. 40 milyon turist bandına geldik. İnşallah bu sene yurt dışındaki Türklerle 46 milyonu buluruz. Rakamlar ciddi ama bizim şekil değiştirip, üst lige çıkmamız gerek. Bundan sonra sayıyı akışına da bıraksanız o akıntıda gider. Ama şimdi biz bu akıntıda daha çok gelir bırakacak, konaklaması yüksek turisti hedeflemeliyiz. Turizmi tabana yaymalıyız. Bütün halk kazanmalı. Gelir durumu yüksek turisti çekip onların otel dışında harcama yapmasını sağlamalıyız.



GELECEĞİN GENERALLERİ

Çoğu öğrenci yüksek puanlı bölümlere yerleşemediği için turizm fakültelerine gidiyor. Onların da yüzde 90’ı diploma için okuyor. Kısır döngü burada... Turizm istihdam odaklı bir alan... Bu konuda MEB ile birlikte önemli çalışmalar yapıyoruz. Meslek lisesinden mezun olanın üniversite okumasına gerek kalmayacak. Oradan mezun olan benim zihniyetimde büyümüş, üç lisan bilecek. Zaten sektör onu kaçırmaz. Pozitif ayrımcılıkta yaparız ona. Geleceğin turizm generallerini yetiştiriyoruz. Bizim derdimiz bu... Asıl hedefimiz 5-10 sene sonra dünyaya turizm profesyonlarını ihraç etmek. Bunu yaparsanız markalaşırsınız. Sadece ülkenizle bu iş olmaz. İnsan kaynağını ihraç hâle gelmeliyiz. Gelmelisiniz ki yerel yatırımlarınız global marka olsun. Merkezinizde kendi yetiştirdiğiniz kalifiye insan kaynağıyla buraya gelirsiniz. O generaller olmadan global dünyada sonuç alamazsınız.



ELEMAN TUTAMIYORUZ

Turist, sadece tarihî eser için gelmiyor. Bütün alanlara odaklanmalı. Kaliteli personelin oldu, yatacak yeri yok. Zamanında bazı şeyleri atlamışız. Bölgelerde lojman sıkıntımız var. Lojmanda tahsisini yaptığımız otellere öncelik verilecek. Bedava değil, parasıyla... Sektörde yetiştirdiğimizi tutamıyoruz. Çünkü sezonluk istihdama yönelmişiz. Sezonu 12 aya yayacak formül bulunmalı. Personeli memnun edip onu kalıcı yapamazsan söylemde kalırsın.



ZOR SÜREÇLER GERİDE KALDI

Ulaşım diğer konu... Türkiye bu konuya büyük yatırım yaptı. İstanbul Havalimanı ile büyük farklar oluşturacağız. Bu yeni mekânla 50 yıl ulaşımda sıkıntı yaşamayacağız. Haritada merkezdeyiz ama uygulamada başaramamışız. Jeopolitiği kullanamamışız. En çok uçan hava yolu THY... Katlayarak devam edeceğiz. İstanbul dünyanın merkezine oturacak. Zor şeyleri çözdük. Yeni yılda çıkacağımız tahsis ihalelerinde 12 ayda turizm olacak yerlere yoğunlaşacağız. Antalya’da başlayıp bütün bölgelere yayacağız.



SOSYAL MEDYA ATAĞI BAŞLIYOR

Diğer konu ise tanıtım. Zihinleri değiştirmeliyiz. Kaliteyi her yere anlatmalıyız. Sosyal medyada iyi tanıtım yapacağız. Önümüzdeki günlerde bunun için PR ihalesine çıkacağız. Turizmde ihtiyaç olan şey teşvik değil, doğru planlamayla büyüme... Bizde ne ararsan var, merkezdeyiz. Bizim petrolümüz turizm, çıkarmayı bilememişiz şimdi çıkaracağız. Gezen sergiler yapacağız. 20 Mart’ta Japonya’da ilk ayağı başlayacak. 2020 itibarıyla Londro, Berlin, Moskova ile devam edecek. Sadece sergi değil yanına gastronomi ekleyeceğiz.

TAKSİ SIKINTISI ÇÖZÜLECEK

Muz cumhuriyeti değiliz. Kanun dışı işleri doğru bulmuyoruz. Korsan oluşumlara izin vererek bu sıkıntıyı çözemeyiz. Taksiciler olayların farkında bu iş düzelecek. Taksi sektörü önemli. Taksicilere yüzde yüz kötü algısı da yanlış. Meseleleri biliyoruz. Gerekli adımlar atılıyor. Taksicileri iyileştirerek problemi çözeceğiz.

HALKALAR BİRLEŞTİ, AİT OLDUĞU YERDE

Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şunları söyledi: Bize göre zenginlik Anadolu’dur, zenginlik tarihtir, zenginlik kültürdür ve zenginlik kültürel mirastır. 60 yıl önce büyük bir hasretle başlayan Çingene Kızı ailesine, kız kardeşine, tablosuna kavuştu. Operasyon 2012 yılında başladı. O dönem ABD’nin Bowling Green Eyalet Üniversitesine 35 bin dolara satılmış. 5-6 bakanlıkla, siyasiler büyük mücadele verdi. Tamamen halkalar birleşerek sonuca ulaşıldı, şimdi ait olduğu yerde. İlk zamanlarda mozaiği bize vermek için 35 bin dolar istediler. ‘Biz veririz ama eğitim kurumuna yakışmaz’ dedik. Ardından bu hadiseyi kapattılar.

Öte yandan, Zeugma Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay da getirilen parçalar ve mozaiğin bütünü hakkında Bakan Ersoy’a bilgi verdi.