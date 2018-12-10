Resim sanatçısı Cahit Dündar’ın eseri, Katar emîrlik ailesi azası Şeyh Faysal bin Kasım es-Sani’nin koleksiyonuna dâhil oldu. Dündar’ın es-Sani’yi balık tutarken tasvir ettiği yağlıboya resim, Katar’ın başşehri Doha’da bulunan Şeyh Faysal bin Kasım es-Sani adlı müzede sergilenmeye başladı. Es-Sani’nin dünyanın dört bir yerinden topladığı eserlere ev sahipliği yapan müzede Osmanlıdan günümüze kalan nesneler de sergileniyor.
Türk eserleri Doha’da sergileniyor
10.12.2018 - 12:19 | Son Güncelleme: 10.12.2018 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Resim sanatçısı Cahit Dündar’ın eseri, Katar emîrlik ailesi azası Şeyh Faysal bin Kasım es-Sani’nin koleksiyonuna dâhil oldu.
Etiketler : Doha,
592746 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/592746.aspx
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