Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resim sanatçısı Cahit Dündar’ın eseri, Katar emîrlik ailesi azası Şeyh Faysal bin Kasım es-Sani’nin koleksiyonuna dâhil oldu. Dündar’ın es-Sani’yi balık tutarken tasvir ettiği yağlıboya resim, Katar’ın başşehri Doha’da bulunan Şeyh Faysal bin Kasım es-Sani adlı müzede sergilenmeye başladı. Es-Sani’nin dünyanın dört bir yerinden topladığı eserlere ev sahipliği yapan müzede Osmanlıdan günümüze kalan nesneler de sergileniyor.