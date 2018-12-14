Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa, ateşin içerisinden bildiriyor... Loznitsa’nın “Donbass” filmi yaklaşık 4 senedir devam eden Ukrayna iç savaşına kara mizah dolu bir bakış sunuyor. 91. Akademi Ödülleri için Ukrayna’nın Oscar namzeti olan ve bu yıl Cannes’da yönetmenine mükâfat getiren filmde; Valeriu Andriuta, Georgiy Deliev, Boris Kamorzin ve Sergey Kolesov gibi oyuncular rol alıyor. Eser, filler tepişirken arada kalan Ukraynalı insanlara çarpıcı bir şekilde temas ediyor. Filmin hâlâ devam eden hikâyesi şöyle: Ukrayna’nın Donbass bölgesinde gerilim yaşanmaktadır. Rus yanlılarının ve milislerin idareye karşı başkaldırdığı ülkede yolsuzluk, propaganda, soygun ve silahlı çatışmalar gündelik hayatın bir parçası hâline gelir. Hayat ve ölümün iç içe geçtiği bu dönemde herkes, kaos ortamından payına düşeni alır.