Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Babıali Kültür Yayıncılığı etiketiyle raflardaki yerini alan “Değer Sizseniz Değer Sizsiniz” adlı kitap, eğitim sistemlerindeki aktüel problemleri mercek altına alıyor. Materyalist felsefenin şekillendirdiği eğitim sisteminin handikaplarına temas eden Doç. Dr. Şeker, kültürel değerleri hesaba katmadan alınacak eğitim kararlarının hiçbir zaman toplulukları başarıya ulaştırmayacağı görüşünü vurguluyor. Ayrıca eserde, Orta Çağ’daki İslam dünyasının eğitim durumundan Finlandiya eğitim sistemine, bilim dünyasındaki pedagojik çalkantılardan çocuk eğitimine kadar dikkat çekici mevzular okuyucuyla buluşuyor.