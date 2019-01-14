Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Dünden Bugüne Erol Deneç” resim sergisi, Üsküdar’daki Nev Galeri Nevmekan Sahil’de sanatseverlerle buluştu. Sergide, gerçeğin sıra dışı bir şekle sokulduğu 70 eser yer alıyor. ‘Doğu’dan Yükselen Yıldız’ diye tanınan Erol Deneç, “İnsanın kendi yurdunda kendi evine yakın böyle şahane bir galeride sergi açması çok güzel. Sanatçı eserini paylaşınca zevk alır, bu muazzam bir histir” diyor. Deneç, fantastik gerçekçiliğin kendi tabiatında olduğuna dikkat çekerek klasik ve çağdaş tarzda da eserler yaptığını ancak bu tarzla kendisini yansıttığına inandığını söylüyor. Sergi Küratörü Meyçem Ezengin de “Buradaki eserlerin 10 tanesi gravür, diğerleri ise tahta ve tuval üzerine yağlı boya çalışmalar. Erol Bey’in gençlik döneminden de son dönemlerinden de eserleri mevcut. Mart ayında da Viyana’dan gelen talep üzerine orada bir sergi açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullanıyor.