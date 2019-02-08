Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Şeyhülmuharririn” lakaplı yazar, bir dizi programlarla anılacak. Kabaklı’nın kurucusu olduğu Türk Edebiyatı Vakfı tarafından tertiplenen programların ilki bugün yazarın Eyüpsultan’daki kabri başında gerçekleştirilecek. Ahmet Kabaklı için yarın da bir anma konferansı yapılacak. Program, Türk Edebiyatı Vakfı başkanı Serhat Kabaklı idaresinde, Prof. Dr. M. Mehdi Ergüzel, Dr. Erol Ülgen, Esat Kabaklı ve İsa Kocakaplan’ın iştirakleriyle vakfın Sultanahmet’teki merkez binasında saat 14.00’te başlayacak.