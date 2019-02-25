Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Alman sanat kurumu Uluslararası İlişkiler Enstitüsü işbirliği ve Goethe-Institut İstanbul’un katkılarıyla açılan sergide, dünyadan ve Türkiye’den 25 sanatçının tekstil malzemelerini kullanarak meydana getirdiği, iplik kokan 50’den fazla çalışma yer alıyor. Burhan Doğançay’dan Bedri Rahmi Eyüboğlu’na, Noa Eshkol’dan Andreas Exner’a birçok sanatçının eseri sergide görülebiliyor. “İplikten Çözülenler”, Güney Amerika’daki And Dağlarında yaşayan halkların quipu geleneğinden Arjantin’in Wichi topluluğunun dokuma tekniklerine ve Burhan Doğançay’ın Aubusson halı dokuma atölyelerinde gerçekleştirdiği duvar halılarına kadar birçok farklı hikâyeyi bir araya getiriyor.

Eyüboğlu’nun yazmaları...

Serginin en dikkat çeken kısımlarından biri Bedri Rahmi Eyüboğlu’na ayrılıyor. Resim ile dokuma ve yazmacılık geleneği arasında bağ kuran Eyüboğlu’na ait yazmalar, ilk defa sergileniyor. Nesne, resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve videolardan oluşan sergi, 7 Temmuz’a kadar görülebilecek.