Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

On üç bölümlük “Hattın İzinde Bir Ömür” isimli belgeselde, hat sanatını yok olmaktan kurtaran Hattat Hâmid Aytaç’ın talebelerinden olan Çelebi’ye de yer verildi. Eser, 4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri çerçevesinde bu akşam Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak özel gösterimle tanıtılacak.

“Hattın İzinde Bir Ömür” belgeselinde, 1930’lu yıllardan 1960’lı yıllara kadar terk edilmiş olan hüsnühat sanatının son birkaç temsilcisi ve bu temsilcilere büyük fedakârlıklarla yıllarca talebelik eden bir sanatkârın yolculuğuna şahitlik ediliyor. “Reisü’l-Hattatin” Çelebi’yi anlatan bölümde, sanatçının çocukluk yıllarından başlayarak hüsnühat sanatıyla geçen ömrü, kendisinin, yakınlarının ve talebelerinin dilinden ele alınıyor. Yakın zamanda seyirciyle buluşacak eser, pek çok hattatın dilinden hüsnühat sanatının önemi, tarihi, tarzları ve günümüzdeki hâlini işliyor.