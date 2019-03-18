Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Festival çerçevesinde sergilenecek olan 31 oyunun biletleri dün sabah satışa çıktı. Yaklaşık 300 sanatsever de oyunların biletlerini tükenmeden alabilmek için önceki günden itibaren kuyruğa girmeye başladı. Tiyatroseverler, her oyunun bir temsilinden en fazla dört biletin satıldığı festival için geceyi bilet kuyruğunda geçirdi. Bazı kişilerin ise merkez içinde kurdukları kamp çadırında uyudukları görüldü. Gişe önünde sıraya ilk giren Saadet Ballı, 26 saatlik bekleyişin ardından toplam 21 bilet aldı. Son 9 yıldır olduğu gibi bu yıl da festival için ilk bileti satın alan tiyatrosever vatandaş Ballı, “Her yıl geliyorum, her yıl ilk bileti ben satın alıyorum. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde perdelerini açacak ve 30 Nisan’a kadar devam edecek.