Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Turkuaz rengin ağırlıklı olduğu hat, tezhip ve minyatür alanlarındaki eserler ‘Turkuaz Sergi’de sanatseverlerle buluşuyor. İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında açılan sergide; M. Hüsrev Subaşı, Mustafa N. Çelebi, Betül Bilgin, Ali Toy, Davut Bektaş, Nihal Aracı ve S. Hilal Arpacıoğlu’nun turkuaz temalı eserleri yer alıyor. Sergi, turkuaz rengin üç sanattaki uygulamalarına odaklanıyor. Hat sanatındaki yaptığı eserleriyle tanınan Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı, hat sanatının İstanbul sanatı olduğunu vurguluyor. Subaşı “Son 700 yıllık mazisi ile hat, İstanbul sanatıdır. Hat sanatının büyük ustalarının zaman içerisindeki emekleri ile bu artık bir İstanbul sanatı olmuştur. Cumhuriyet döneminde de sanattaki bu güçlü çizgi devam etmiştir” diyor. Yirmi altı farklı esere ev sahipliği yapan sergi, 10 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.