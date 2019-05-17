Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UNESCO 39. Dünya Miras Komite toplantısı, 2015 yılında Almanya’nın ev sahipliğinde Bonn kentinde gerçekleşmiş, toplantıda Türkiye’den Diyarbakır surları ile Hevsel Bahçelerinin Dünya Kültür Mirası listesine alınması kararı çıkmıştı. Kararın çıkmasının ardından kent genelinde Diyarbakır surlarının bakımlarının yapılacağı beklentisi artsa da iki hafta önce yağan yağmurlar nedeniyle yıldırım düşmesi sonucunda Benu u Sen Burcu duvarının yıkılması üzerine gözler bir kez daha tarihi Diyarbakır surlarına çevrildi.

“Tanıtım olsa bakım olsa insan akın akın gelir”



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan DİKTUM-DER Başkanı Aksu, Diyarbakır surlarının çok değerli olduğunu söyledi. Diyarbakır surlarının dünyada eşi benzeri olmayan bir yapı olduğunu kaydeden Aksu, “İddia ediyorum böyle bir tarihi eser ve kültür varlığı dünyanın hiçbir yerinde yok. Biz kendi kıymetimizi, hazinemizi gerçekten tanıtamıyoruz ve sahiplenemiyoruz. Tabi bu vatandaş olarak değil, yetkililer için ben söylüyorum. Tanıtım olsa bakım olsa, böyle bir hazine dünyanın neresinde olursa yani insan akın akın gelir” dedi.

“Surların onarılması ile ilgili hiçbir çalışma yapılmıyor”



Diyarbakır surlarının 5 buçuk kilometre uzunluğunda milattan önce 3 bin seneye dayanan bir tarihinin olduğunu kaydeden Aksu, şöyle devam etti:

“Hala dimdik ayakta, böyle bir eser dünyada yok. Diyarbakır surlarının ve Hevsel Bahçeleri’nin Dünya Kültür Mirasları listesine girmesiyle tesadüf değildir. Burasının dünyaya tanıtılması ve bu surların, özellikle yıkılan yerlerinin onarılması ile ilgili yetkililerin bir an evvel acilen hareketlenmesi lazım. Çünkü surların onarılması ile ilgili hiçbir çalışma yapılmıyor. Görüyoruz Diyarbakır’ın her tarafından taşlar dökülüyor, o taşlar hem tehlike arz ediyor hem de surun görüntüsü açısında kötü bir görüntü gösteriyor.”

“Bakım olur ise maddi ve manevi herkes faydalanır”



Diyarbakır surlarının sahipsiz olduğu ve bakım olmadığı için kendi kendine yıkıldığını kaydeden Adem Şehirli isimli vatandaş ise “Geçtiğimiz gün etkili olan yağmurdan dolayı yıldırım düşmesinden kaynaklı hepsi yıkıldı. Daha sonra dikkat tehlike işaretleri vuruldu ve her an çökebilir. Burası tek değil, bütün surların etrafı böyledir. Önlem alınması için bakım ve onarımın yapılması gerekiyor. Onarım ve bakım olmadığı sürece ister istemez çöker, yıkılır ve viran olur gider. İster istemez üzülüyoruz. Batıda insanların denizi var, bizimde burada surlarımız var. İnsan sahilde nasıl gezerken zevk alıyor ise, bizlerde surda gezerken zevk alıyoruz. Yıkılıp viran olunca memlekette gittikçe kötüye gidecektir. Yetkililerden, bakım ve onarım olursa ve yaparlar ise iyi olur. Burası tarihi bir eserdir, bakım olur ise maddi ve manevi herkes faydalanır” şeklinde konuştu.