Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu yüzden “Buralar ne çabuk değişti” sözleri sıkça dudaklarımızdan dökülüyor. İstanbul da bu değişimin en vahşice yaşandığı yerlerden... Ara Güler’in fotoğrafları ise şehirde yarım asır boyunca yaşanan değişimi yansıtıyor… “İstanbul’un Gözü” olarak anılan Güler’in enstantaneleri yok olan binalarından eski meslekler erbaplarına, simalarından giyim tarzlarına artık var olmayan bir İstanbul’u bize hatırlatıyor.

Ara Güler’in İstanbul fotoğrafları ise İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi’nde açılan “İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul” adlı sergide bir araya geliyor. İstanbul Modern ile Ara Güler Müzesi’nin koleksiyon ve arşivinden ortaya çıkan sergi, sizi şehrin 20. asrın ortalarına doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Ara Güler’in farklı dönemlerde basılmış, her biri imzasını taşıyan çalışmalarını bir araya getiren sergide çeşitli karanlık oda baskısı, obje ve efemeraya da yer veriliyor. Küratörlüğünü İstanbul Modern Fotoğraf Bölümü Yöneticisi Demet Yıldız’ın, danışmanlığını ise Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün’ün yaptığı sergi 17 Kasım’a kadar görülebilecek.