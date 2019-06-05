Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul’daki müzeler de farklı saatlerde ziyaretçilerini ağırlayacak. Kültür Bakanlığına bağlı Topkapı Sarayı, Türk İslam Eserleri Müzesi gibi müzeler ile Millî Saraylara bağlı olan Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı gibi müzeler bugün ve yarın açık olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı olan Yerebatan Sarnıcı ve Miniatürk gibi yerler de bayram boyunca açık kalacak.

ÖZEL MÜZELER DE AÇIK

Özel müzeler de bayramda gezilebilecek. Türkiye’nin en zengin hat koleksiyonlarından birini barındıran Sakıp Sabancı Müzesi, bayramın ikinci günü olan bugünden itibaren hizmet verecek. İstanbul Modern de bayramda açık olacak. Müzede “Şimdinin Peşinde”, “İplikten Çözülenler” ve yeni fotoğraf sergisi “İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul” sanatseverler tarafından görülebilecek. Osman Hamdi Bey’in eserlerini barındıran Pera Müzesi de bayramda gezilebilecek.