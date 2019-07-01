Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Hayatını Anadolu’daki Geç Antik Çağ, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devirlerine ait kültürel varlıkları incelemeye adayan Alman sanat tarihçisi Marcell Restle’nin koleksiyonu gün yüzüne çıktı. Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nin (ANAMED) açtığı “Arşivin Belleği: Marcell Restle’nin Anadolu Araştırmaları” sergisi, Restle’nin 1956-2000 yılları arasında oluşturduğu sanat ve mimariye dair arşivinden derlenen yüzlerce fotoğraf, yazılı belge, çizim, görüntü ve ses kayıtlarını inceleme fırsatı sunuyor. Dört kısımda açılan serginin ilk üç bölümünde Restle’nin yaptığı araştırmalar kronolojik olarak yer alırken, son kısımda arşivin kısa bir hikâyesi anlatılıyor.

RESTLE'NİN İZLERİ VAR

Sergi, azimli bir araştırmacının kimliğine, bir çalışma gününü nasıl geçirmiş olabileceğine, internetin dahi olmadığı bir devirde nasıl bu kadar üretken olabildiğine dair de bilgiler veriyor. Küratörlüğünü Viyana Üniversitesi’nden Lioba Theis, Su Sultan Akülker ve Caroline Mang’ın yaptığı sergi, 1 Aralık’a kadar ANAMED’de açık kalacak.