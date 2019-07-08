Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Müftülüğünün arşivinde bulunan, yıllarca olduğu gibi muhafaza edilen Ahmet Cevdet Paşa ve diğer ilmî komisyon üyelerinin imzalarının yer aldığı orijinal Mecelle, Diyanet İşleri Bakanlığı Dinî Yayınlar Müdürlüğünce iki cilt hâlinde tekrar neşredildi. Bin adet basılan Mecelle, ilahiyat fakültelerinin kütüphanelerine gönderilerek akademisyenlerin istifadesine sunulacak. Kitabın basılmasına vesile olan İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz “İstanbul Müftülüğü, gerçekten bir tarih hazinesi gibi. Kütüphanemizde çok sayıda yazma eser var. Mecelle’nin orijinali arşivimizden çıktı. Böyle bir tarih hazinesini paylaşabilmemiz, bizi elbette mutlu etti” dedi.