İstanbul Sultangazi'de bir otomobilin yüksek sesli müzik sistemi, kahvehanenin camlarını titreterek büyük paniğe yol açtı. Sarsıntıyı deprem sanan vatandaşlar, masa ve sandalyeleri devirerek kendilerini kahvehaneden dışarı attı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 25 Nisan Cumartesi günü saat 20.40 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi.

Bir otomobil geçti, kahvehane sokağa döküldü! Nedeni ise çok başka çıktı

OTOMOBİLDEN GELEN SESİ DEPREM SANDILAR

İddiaya göre, seyir halinde olan bir otomobilin ses sisteminden çıkan yüksek ses kahvehanenin camlarında titremeye neden oldu. İçeride oturan müşteriler deprem olduğunu düşünerek korku içinde kendilerini dışarı attı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, müşterilerin masa ve sandalyeleri devirip panikle dışarı kaçtıkları anlar yer alıyor.

