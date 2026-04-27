Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD’nin İran savaşında çıkış stratejisi olmadığını söyledi. "Afganistan ve Irak’taki acı tecrübeyi unutmayın" diyen Merz, İran’ın ABD’yi dünya önünde küçük düşürdüğünü ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, memleketi Sauerland bölgesindeki Marsberg kasabasında bir okula gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, ABD-İran savaşına dairaçıklamalarda bulundu.

Washington’ın bölgedeki stratejik tıkanıklığına değinen Merz, İran’ın yürüttüğü diplomasi ve saha stratejisinin ABD’yi zor duruma düşürdüğünü açıkladı.

Trump'ı çıldırtacak Afganistan benzetmesi! Merz 'ABD aşağılanıyor' dedi

Merz’in açıklamasından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"ABD’nin bu savaşta nasıl bir çıkış stratejisi izlediği tam bir belirsizlik konusu. İran yönetimi ve özellikle Devrim Muhafızları eliyle koskoca bir ulus açıkça aşağılanmakta, Washington dünya kamuoyu önünde küçük düşürülüyor. Tahran yönetimi, müzakere sürecini beklenenden çok daha güçlü bir şekilde ve ustalıkla yürüterek süreci kendi lehine yönetmeyi başardı.

"ABD'NİN ÇIKIŞ STRATEJİSİNİ GÖREMİYORUM"

Şu anda, Amerikalıların hangi çıkış stratejisini seçtiğini göremiyorum. İranlıların düşünülenden daha güçlü oldukları açık. İranlı diplomatlar açıkça çok yetenekli bir şekilde pazarlık yapıyorlar.

AFGANİSTAN VE IRAK UYARISI: ÇOK ACI BİR ŞEKİLDE DENEYİMLEDİK

Bu tür çatışmalardaki temel sorun her zaman şudur. Sadece girmek yetmez, tekrar nasıl çıkacağınızı da bilmeniz gerekir. Bunu Afganistan'da 20 yıl boyunca çok acı bir şekilde deneyimledi. Aynı durumu Irak'ta da gördük. Şu an itibarıyla Amerikalıların hangi stratejik çıkış yolunu seçeceklerini göremiyorum.

"ALMANYA’YA ÇOK PAHALIYA MAL OLUYOR"

Şu anda oldukça karmaşık bir durum var ve bu bize çok pahalıya mal oluyor. İran'a karşı yürütülen bu savaş, ekonomik üretimimiz üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Küresel belirsizlikler ve enerji hatlarındaki riskler doğrudan ekonomimizi vuruyor."

