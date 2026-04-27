Yapay zekanın devleri birbirine girdi. Elon Musk’ın OpenAI’ye açtığı tarihi "ihanet" davası San Francisco’da resmen başladı. "Bana yalan söylediler" diyen Musk, 134 milyar dolarlık tazminat ve Sam Altman’ın görevden alınmasını istiyor.

Elon Musk’ın kurucusu olduğu ancak daha sonra yollarını ayırdığı OpenAI’ye karşı açtığı "ihanet" davası, jüri seçimiyle San Francisco’da resmen başladı.

Dünyanın en zengin ismi ile yapay zeka sektörünün parlayan yıldızı Sam Altman arasındaki savaş, teknolojinin geleceğinin kamu yararına mı yoksa ticari kar odaklı mı şekilleneceğini belirleyecek.

Teknoloji dünyasında 134 milyar dolarlık ihanet savaşı: Elon Musk ve Sam Altman mahkemede karşı karşıya!

YAPAY ZEKANIN KURULUŞ FELSEFESİ TARTIŞMAYA AÇILIYOR

Elon Musk’ın avukatları bugün mahkemede, Sam Altman’ın 2015 yılında Musk’ı "insanlığın yararına, açık kaynaklı ve kar amacı gütmeyen" bir yapı vaadiyle ikna ettiğini yineledi. Musk, kendisinden alınan 38 milyon dolarlık bağışın ve sağladığı prestijin, Microsoft ile kurulan milyarlarca dolarlık ticari ortaklıkla suistimal edildiğini ileri sürüyor.

SAM ALTMAN MUSK'I HEDEF ALDI

OpenAI yönetimi ise mahkemeye sunduğu belgelerde Musk’ın iddialarını reddederek asıl meselenin kar amacı gütmeyen statü olmadığını öne sürüyor. Şirket, Musk’ın OpenAI üzerindeki mutlak kontrol arzusunun gerçekleşmemesi üzerine yollarının ayrıldığını açıkladı. Ayrıca yapılan son açıklamalarda davanın sadece Musk’ın kendi egosu ve rakiplerini yavaşlatma isteğinden kaynaklanan bir taciz kampanyası olduğu savunulurken, asıl amacın xAI gibi kendi projeleri için güç elde etmek olduğu iddia edildi.

134 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT TALEBİ

Elon Musk davasında sadece maddi tazminat değil, şirketin yönetim kademesinde de köklü değişiklikler istiyor. 134 milyar dolarlık tazminat talep eden Musk, bu tutarın kişisel hesabına değil, OpenAI’nin vakfına aktarılmasını taahhüt etti. Ayrıca Sam Altman ve Greg Brockman’ın görevden alınarak şirketin tamamen eski yapısına dönmesini talep eden Musk, ChatGPT’nin arkasındaki başarının bir "yalan" üzerine kurulduğunu ispatlamaya çalışacak.

TEKNOLOJİ DÜNYASININ YILDIZLARI TANIK KÜRSÜSÜNDE

Dört hafta sürmesi beklenen davanın seyrini belirleyecek isimler arasında Microsoft CEO’su Satya Nadella da bulunuyor. Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers başkanlığındaki mahkeme, mayıs ayı ortasına kadar OpenAI’nin Musk’a verdiği sözleri tutup tutmadığını veya teknolojiyi stratejik bir şekilde kullanarak mı başarıya ulaştığını karara bağlayacak.

