Anadolu Efes, ABD'li oyun kurucu Saben Lee ve ABD'li uzun forvet Cole Swider ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Saben Lee ve ABD'li uzun forvet Cole Swider ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

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Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Sezon içerisinde takımımıza katılan Saben Lee ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için de başarılar dileriz. 2025-2026 sezonunda formamızı giyen Cole Swider'a emekleri için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.

Saben Lee, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 22 maçta 15,45 sayı, 3,14 ribaunt ve 5,27 asist ortalamaları yakaladı.

Cole Swider, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 21 maçta 7,62 sayı, 1,57 ribaunt ve 0,48 asist ortalamaları yakaladı.

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