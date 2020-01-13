Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Prof. Dr. Fikret Akata’nın iki sanat dalını aynı potada erittiği yağlıboya eserlerinden oluşan sergi, GaleriDeniz’de sanatseverlerle buluştu. Eserlerinin sanatseverlerle buluşmasından duyduğu heyecanı paylaşan Prof. Dr. Akata “Resim sanatı insanoğlunun ortak duygularına tercümanlık eden, insan olmanın türlü hâlleriyle bağ kurmamıza aracılık eden bir alan. Bugün gelişen şartlar, çıktığınız sanat yolculuğunuzda size başka fırsatlar da sunuyor. Ezgilerden ilham alarak tuvale yansıttığım resimlerden oluşan Fa Sergisi’nin kariyerimdeki en özel projelerden biri” diye konuştu. Prof. Dr. Fikret Akata’nın sergisi 31 Ocak’a kadar görülebilecek.