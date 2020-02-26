Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından İstanbul Arkeoloji Müzesinde yapılan Dr. Coşkun Yılmaz’ın idare ettiği faaliyette Prof. Dr. Vahdettin Engin, Prof. Dr. Fethiye Erbay ve Sakıp Sabancı Müzesi Müdiresi Nazan Ölçer, Osman Hamdi Bey’i anlattı. Prof. Dr. Engin, Osman Hamdi Bey’i Sultan II. Abdülhamid’in “Kültür Bakanı” olarak gördüğünü kaydederek, Sultan’ın Osman Hamdi’ye desteğine dikkat çekti. Nazan Ölçer de Osman Hamdi Bey’in, daha çok ressam olarak tanındığını ama onun arkeolojik kazılar yapan bir arkeolog ve müzeci olduğunu da anlattı. 1900’lü yılların başında önceden Yunan eserlerine meraklı olan Batılıların, İslam sanatını keşfettiklerini ve inanılmaz bir soygunun başladığını söyleyen Ölçer “Dünya fuarlarının getirdiği merakla Batı’dan Doğu’ya akın başladı. Bunun arkasından da eserlerimizin yurt dışında kaçırılması geldi. Osman Hamdi, eski eser kanununun çıkarılmasına vesile olarak bunun önüne geçti. Osman Hamdi’nin bence ne büyük faydası başkalarının Türk eserelerini çalmasına karşı bir telaş vermesidir” şeklinde konuştu.