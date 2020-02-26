Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın ve Demokrasi Derneği tarafından düzenlenen sergi, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire’de yakında ziyarete açılacak. On altı sanatçının eserlerinden meydana gelen serginin küratörü Yasemin Darbaz derin izler bırakan olayları, bir şeye benzeterek hatırlamanın bu serginin çıkış noktası olduğunu kaydedderek “Genç sanatçıların hepsi kendi tecrübeleri üzerine düşündü ve 28 Şubat ile aralarındaki ilişkiyi bir esere dönüştürdü. Gördük ki bütün işler, iki bakışlı bir söylem içeriyor” dedi. Darbaz, sergiye adını veren “Böyle daha güzelsin”in, ikna odalarından çıkma bir söz olduğuna dikkati çekti. Serginin resmî açılışı 28 Şubat’ta gerçekleştirilecek.