Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

26 Şubat 1994 tarihinde hayata gözlerini yuman Buğra’nın hikâye ve romanlarında hüznün büyük payı görülürken yazara sarsılmaz bir yer sağlayan eseri ise “Küçük Ağa” oldu. “Osmancık” romanıyla da Osmanlının kuruluş yıllarını anlatan Tarık Buğra, roman kahramanlarını idealize etmedi. Büyük bir sanatçının, içinde doğduğu toplumun değerlerine bağlı olması gerektiğini düşünen Buğra’nın, insanı anlama konusundaki evrensel bakışı ise “Bir insanı açıklamak, birçok insanı açıklamak demektir” sözlerine yansıdı.