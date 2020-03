Türkiye Gazetesi

Sanatçı Özge Günaydın’ın soyu tükenen canlılara ve gezegenimizin yok oluşuna dikkat çeken kişisel sergisi “Rhinos Back in Town”; yıllardır tasarıma, sanata ve sanatçıya verdiği değerle takdir kazanan Nef tarafından destekleniyor. Üç yıl üst üste Türkiye’nin en beğenilen gayrimenkul şirketi seçilen ve Türkiye’nin en değerli 100 markası arasında yer alan tek gayrimenkul şirketi olan Nef, aynı zamanda; gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla sürdürdüğü sosyal şirket vizyonunu ve sanata destek felsefesini bu sergide bir araya getiriyor.

Denizhan Özer küratörlüğünde gerçekleşen sergide sanatçı Özge Günaydın, doğa ile yüzeysel olarak kurduğumuz ya da kuramadığımız ilişkiyi, içinde bulunduğumuz zaman dilimine bağlı olarak düşünsel ve sezgisel olarak ele almakta. Masterpiece Hall Sanat Yönetmeni Ayça Okay tarafından organize edilen, müziklerini Fransız besteci ve prodüktör Charles Monton’un yaptığı “Rhinos Back in Town” sergisi; resim, heykel, dijital manipülasyon, enstalasyon, video art, görüntü yönetmenliği Ersan Bayraktar’a ait bir belgesel ve açılışa özel olarak bir de sahne performansından oluşacak. Bu kapsamlı serginin en büyük özelliği ise konukların 5 duyusuna da hitap edecek olması. İzleyicilerin göreceği, duyacağı, dokunacağı, koklayacağı ve hatta tadacağı bir tasarım olarak düşünülen proje; bilinçaltımızda tahribata yol açan modern hayatın oluşturduğu olumsuz duruma sanatın evrensel dili ile dikkat çekmeyi hedefliyor. Proje ayrıca; ilk kez kendine has özel bir kokusu olan bir sergi olarak da benzerlerinden ayrılıyor. Doğal kokuların psikolojik etkileri ve kokunun medeniyetler üzerindeki önemi gibi araştırmalara devam eden, Koku Kültürü Derneği’nin kurucusu Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül tarafından tasarlanan sergi kokusu galeriyi ziyaret edenleri eski zamanların kırsal alanlarına götürecek.

“Rhinos Back in Town” sergisi Maslak-Masterpiece Hall’da 20 Mart, Cuma akşamı sanatseverlerle buluşacak. Bir çeşit tanıklık etme süreci olarak kurgulanan yapıtların, kendi gerçeğini unutarak doğadan uzaklaşan insana kendini hatırlatması beklenen bu sergi boyunca her hafta alanlarında değerli isimlerle sanat ve çevre bilinci üzerine paneller ve performanslar gerçekleşecek. Nef’in ana sponsorluğunda hayata geçirilen sergi, 20 Nisan 2020 tarihine kadar her gün 11.00 - 20.00 saatleri arasında görülebilir.

Özge Günaydın kimdir?

1975 İstanbul doğumlu Günaydın, Lidya ve Alisa adında iki kız çocuğu annesidir. İSTEK Vakfı'ndan Altın Genç Ödülü’yle mezun olup, Sabancı MYO’da Moda Tasarım bölümünü bitirmiştir. Boğaziçi Üniversitesi’nde sanat tarihi dersleri almış ve Hüseyin Özçoban da dahil pek çok sanatçıyla beraber çalışarak resim ve heykel eğitimi, İFSAK’da da fotoğraf eğitimi görmüştür. Haliç Üniversitesi’nden ‘’Sanat Terapisi’’ eğitimi de alan Günaydın, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca konuşmaktadır.

Özge Günaydın sergileri:

2016/ Kansere Göğüs Ger Sergisi (Heykel)

2017/ Hayatın Senin Elinde Sergisi (Resim ve Heykel)

2018 Aralık / Ecrin Sergisi (Heykel-Galeri Deniz)

2019 Ocak / Kişisel Sergi (Heykel-Galeri Kambur)

2019 Şubat / Kişisel Sergi (Heykel-Yeditepe Üniversitesi)

2019 Mart / Karma Sergi (Heykel-Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi-Ankara)

2019 Mart / Karma Sergi (Heykel-Art Ankara)

2019 Mart / Karma Sergi (Heykel-Nişart)

2019 Mart / Kişisel Sergi (Heykel-BM Etkinlikleri Westin Timesquare Hotel-Newyork)

2019 Mayıs/ Karma Sergi (Barcelona Art Nou Mil-lenni Gallery)

2019 Eylül / Landart / Heykel-Resim (Küratör: Denizhan Özer)

2019 Ekim / Göbeklitepe Heykel Sergisi (Harbiye Askeri Müze)

2019 Ekim / Karma Sergi (Heykel-Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi 29 Ekim Özel Sergisi-Ankara)

2020 Ocak / Berlin / Heykel / Forum Factory İstanbul Art Mix

2020 Şubat / İAAF – Sanat ve Antika Fuarı / İstanbul Kongre Merkezi

2020 Mart / Art Ankara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı

2020 Mart / Rhinos Back In Town Kişisel Sergi (Resim, Heykel, Video Art, Dijital Art, Enstalasyon, Performans - Masterpiece Hall – Maslak)