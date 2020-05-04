Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Konuşma dizisinde bu defa Sinem Erdoğan İşkorkutan, Sultan III. Ahmed’in oğullarının sünnet edilmesi sebebiyle 1720 yılında düzenlenen görkemli şenliği, sûrnâmelerdeki tasvirler üzerinden inceleyecek. 14 Mayıs’ta yapılacak konuşmada, 1720 şenliğiyle alakalı yeni keşfedilen arşiv belgeleri, resimli ve resimsiz sûrnâme kopyalarıyla birlikte değerlendirilecek, şenliğin daha önce ele alınmamış boyutlarını gündeme taşınacak. Şenliğin şimdiye kadar bilinmeyen hazırlık, sahneleme ve temsil süreçleri de incelenecek. İAE web sitesinden kayıt olarak katılınabilecek konuşma, 14 Mayıs günü saat 18.00’de Zoom aplikasyonu üzerinden gerçekleşecek.