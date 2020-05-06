Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - SALT’ın 2017 senesinde açtığı “İşveren Sergisi” için meydana getirilen “Osmanlı İstanbul’unda Kadın Bani Yapıları Haritası” da erişime açılan projelerden. Online harita, Osmanlı kadınlarının hayırseverliğini binalarla gözler önüne sererek İstanbul’un mazisine dair enteresan bilgiler sunuyor. SALT, fotoğraflardan oluşan “1850’lerden 1990’lara Sokağın Seyri Albümü”nü de çevrim içi olarak seyirci ile buluşturuyor. Albümdeki fotoğraflar yok olmaya yüz tutan bir şehir kültürünü hatırlatıyor. SALT’ın online faaliyetlerine “https://saltonline.org” adresinden ulaşılabiliyor.