Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türk tiyatrosu usta bir ismini daha kaybetti. Oyuncu Ayşegül Atik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti. Kanser tedavisi süren Atik, dün 00.10 sıralarında aramızdan ayrıldı. Komedi oyunculuklarıyla 1980’lere damgasını vuran ve “En Son Babalar Duyar” dizisinde de rol alan sanatçı "Şen Yuva" ve "Kısmetim Otel" gibi yapımların yanı sıra Devlet Tiyatrosunda "Gömü", "Ezgiler Ezgisi", "Ceza Kanunu", "Yollar Tükendi"nin de aralarında bulunduğu birçok oyunda yer almıştı. Sokullulu Mehmed Paşa’nın soyundan gelen Atik, alışveriş sonrasında fiş almanın önemine dikkati çekmek için "Önce alışveriş sonra fiş" sloganıyla hazırlanan reklamla hafızalarda yer edinmişti.

USTA OYUNCUYU ANDILAR

Usta oyuncunun vefat haberini alan tanınmış isimler, sosyal medya hesapları üzerinden başsağlığı mesajı paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atik’in vefatına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda “Tiyatro ve sinemamızın usta oyuncusu Ayşegül Atik’in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Sanat camiamızın başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi. Işıl Yücesoy ise “Yaktı, yıktı ve gitti. Geride anılar anılar” ifadelerini kullandı. Melek Baykal da “Ayşegül’üm bana ablalık yaptığın günleri unutamam" ifadesini paylaştı. Atik’in cenazesi, bugün öğle vakti kılınanacak namazın ardından Başıbüyük’te defnedilecek.