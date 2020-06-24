Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Pandemi sebebiyle bu sene online olarak tertiplenen festival, 26 Haziran’a kadar sinema profesyonelleri ile satış temsilcilerini buluşturacak. “Cannes Online” ismiyle düzenlenen festivalde film yarışması yapılmayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfının organize ettiği Türkiye bölümünde ise Türkiye’de film yapımına destekler uluslararası sinema profesyonellerine sunulacak. Ayrıca Türk filmleri tanıtılarak yerli sinema milletlerarası sahada görücüye çıkacak. Türkiye bölümünde “Biz Böyleyiz”, “Omar ve Biz”, “Deliler” gibi Türk filmleri dünyanın beğenisine sunulacak.