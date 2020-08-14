Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Pandemi sebebiyle bu sene 12-18 Ekim tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek festivalin teması “Normali Ararken” olarak tespit edildi. Pandeminin hayatımız üzerindeki tesrilerinin izini sürecek festivalde ‘eski’nin gün yüzüne vuran problemleri de ele alınacak. Engelsiz Filmler Festivali, Türkiye ve dünya sinemasından öne çıkan 50’ye yakın filmi, görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun olarak sunacak. Online bir platformda gerçekleşecek ve tüm Türkiye’den takip edilebilecek festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra film ekipleri ve aktivistler ile söyleşiler de göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ayrıntılı altyazı seçenekleri ile erişilebilir olarak takip edilebilecek.