Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Mükâfatlar, sunuculuğunu Ünsal Ünlü’nün yaptığı Büyülü Fener Sineması’ndaki törenle sahiplerine verildi. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda “En İyi Film Ödülü” Leyla Yılmaz’ın “Bilmemek” filmine “En İyi Yönetmen Ödülü“, “Topal Şükran’ın Maceraları” filmiyle Onur Ünlü’ye, “Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü” ise Cihan Sağlam’ın yazıp yönettiği “Uzun Zaman Önce” filmine verildi. Aynı filmdeki performansıyla Serdar Orçin, “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”nü, Uygur Yiğit de “Özgün Müzik Ödülü”nü aldı. Festival adına kapanış konuşmasını yapan Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol, sinemaseverlere teşekkür etti.